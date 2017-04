Nordkorea warnt vor Atomkrieg

Nordkorea hat vor dem Ausbruch eines Atomkriegs gewarnt. Die USA verwandelten die Koreanische Halbinsel in den grössten Gefahrenherd der Welt, sagte der stellvertretende nordkoreanische UN-Botschafter Kim In Ryong am Montag. In dieser Situation könne jederzeit ein thermonukleaer Krieg ausbrechen.

Kim nannte die derzeitigen Militärmanöver der USA und Südkoreas die grösste aggressive Kriegsübung aller Zeiten. Nordkorea verstärke seine Atomstreitmacht, um sich gegen die «boshaften nuklearen Drohungen und Erpressungen» der USA verteidigen zu können. Sein Land sei bereit, auf jede Art von Krieg zu reagieren. (fal/ap)