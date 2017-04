Drohrituale und Kriegsgefahren

«Kim Jong-un droht USA mit Atomschlag.» Oder: «Nordkorea droht Südkorea mit ‹Auslöschung›.» Oder auch: «Nordkorea droht USA mit Erstschlag.» Diese Schlagzeilen stammen aus den letzten fünf Jahren, die Drohungen aus Pyongyang sind sattsam bekannt. Auch jetzt, nachdem amerikanische Kriegsschiffe auf die koreanische Halbinsel zusteuern, setzt das Regime von Kim Jong-un auf Kriegsrhetorik. Nordkorea zeigt sich bereit, «auf jede von den USA gewünschte Art des Krieges zu reagieren».

Handelt es sich um das übliche Säbelrasseln der Nordkoreaner? Unter normalen Umständen würde dies zutreffen, meint der renommierte Nordkorea-Experte Rüdiger Frank in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. «Aber mit Donald Trump als US-Präsident und mit den 59 Raketen auf Syrien stellt sich die Sache doch ein bisschen anders dar.» Weil Trump weniger berechenbar sei als seine Vorgänger, habe der Konflikt um Nordkorea eine neue Qualität erhalten. Bei einem Militärschlag der USA würden die Nordkoreaner «mit allem, was sie haben, zurückschlagen», sagt Frank, der an der Universität Wien lehrt. «Sie wissen, dass sie ohnehin nur diese Variante haben.»

Südkorea und Japan in Gefahr

Bei einer militärischen Eskalation wäre insbesondere Seoul gefährdet. Die Hauptstadt des US-Verbündeten Südkorea liegt nur rund 50 Kilometer von der demilitarisierten Zone entfernt. Damit liegt Seoul in Reichweite der nordkoreanischen Artillerie, die grösstenteils an der Grenze am 38. Breitengrad stationiert ist. Ausserdem wäre es Nordkorea möglich, chemische Waffen gegen den südlichen Nachbarn einzusetzen.

Gefahr für Südkorea, aber auch für Japan geht zudem vom nordkoreanischen Raketenarsenal aus. Das Kim-Regime besitzt schätzungsweise 1000 Kurz-, Mittel- und Langstreckenraketen und nicht zuletzt über 20 Atomwaffen. Mögliche Angriffsziele sind Militäreinrichtungen der USA in Südkorea und Japan. Offen ist die Frage, ob nuklear bestückte Raketen im Ernstfall funktionieren würden.

Sechster Atomwaffentest in Vorbereitung

Nordkorea hat seit 2006 – trotz umfassender Sanktionen – fünf Atomwaffentests vorgenommen, davon zwei im vergangenen Jahr. Experten gehen anhand von Satellitenaufnahmen davon aus, dass derzeit ein sechster Atomwaffentest vorbereitet werden könnte. Ein Anlass für neue Raketentests könnte der 105. Geburtstag des verstorbenen Staatsgründers Kim Il-sung am kommenden Samstag sein.

Das Kim-Regime arbeitet auch an der Entwicklung von Langstreckenraketen, mit denen atomare Sprengköpfe bis in die USA getragen werden könnten. Nach Ansicht von US-Geheimdiensten könnte Pyongyang in weniger als zwei Jahren einen Atomsprengkopf entwickeln, der das amerikanische Festland erreichen könnte. Nicht zuletzt dieser Umstand hat die Trump-Administration zu einer härteren Gangart gegen Nordkorea veranlasst. US-Präsident Trump hatte zuletzt mit einem Alleingang gegen Nordkorea gedroht, falls China im Streit um das nordkoreanische Atomprogramm nicht den Druck auf das Kim-Regime erhöht.

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. April 2017

«Wie wahrscheinlich ist ein neuer Korea-Krieg?» fragt «The Korea Herald». Die südkoreanische Zeitung kommt zu folgendem Fazit: Die Spannungen nehmen zwar zu, ein Krieg ist aber unwahrscheinlich. Denn ein Krieg würde die koreanische Halbinsel in ein Inferno verwandeln. (Tages-Anzeiger)