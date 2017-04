«China arbeitet mit uns am Nordkorea-Problem»

Nordkoreas Verzicht auf einen sechsten Atomtest scheint auch den US-Präsidenten etwas milder gestimmt zu haben. Donald Trump, der dem stalinistischen Regime in Pyongyang – und Peking – zuvor mehrmals gedroht hatte, das Nordkorea-Problem notfalls im Alleingang zu lösen, kommentierte den fehlgeschlagenen Raketentest nicht einmal, den Nordkorea am Wochenende anstelle der erwarteten nuklearen Detonation veranstaltet hatte.

Stattdessen twitterte der Präsidenten zwei Sätze, die als kurze Beschreibung des diplomatischen Teils seiner derzeitigen Strategie gesehen werden könnten: «Warum sollte ich China bezichtigen, seine Währung zu manipulieren, wenn es mit uns zusammen am Nordkorea-Problem arbeitet? Wir werden sehen, was passiert.»

Why would I call China a currency manipulator when they are working with us on the North Korean problem? We will see what happens!