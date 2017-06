Auf Knien an die Macht

Die Nächte im Ramadan sind lang in Saudiarabien; bis Sonnenaufgang sitzen die Menschen zusammen und bereiten sich mit einem üppigen Frühstück auf das Fasten des nächsten Tages vor. Als sie am Mittwoch erwachten, war ihr Königreich ein anderes als am Abend zuvor. Die Staatsmedien berichteten von einem Dekret des Königs, mit dem er die Thronfolge ändert, zum zweiten Mal, seit er im Januar 2015 gekrönt worden war. Zum Kronprinzen ernannte der 81-jährige Monarch seinen erst 31 Jahre alten Lieblingssohn Mohammed bin Salman, schon bisher der starke Mann in Riad. Entmachtet hat er den bisherigen Thronfolger Mohammed bin Nayef (57), der auch seine Ämter als Vizepremier und Innenminister abgeben muss.

31 der 34 Mitglieder des Thronrates hätten bei einem Treffen am frühen Morgen im Al-Safa-Palast von Mekka der Entscheidung zugestimmt. Prinz Mohammed bin Nayef selbst habe sie in einem Brief an den König befürwortet. Das Fernsehen zeigte, wie der bisherige Kronprinz seinem Nachfolger die Treue gelobt. Der neue Thronfolger ging vor ihm auf die Knie und küsste die Hand seines Cousins, der bislang als Gegen­gewicht galt zum oft nur mit seinen Initialen MbS genannten Königssohn. ­Mohammed bin Nayef genoss Rückhalt bei älteren Prinzen und konservativeren Mitgliedern der königlichen Sippe. Auch Teile des ultrakonservativen religiösen Establishments suchten seine Nähe.

Der König beendete mit seiner Entscheidung einen Machtkampf. Er sichert sie ab mit der Ernennung einer Reihe neuer Berater, mit der er zugleich den Generationswechsel weiter beschleunigt, viele der nun benannten Prinzen sind noch keine 40 Jahre alt. Die Beförderung des Königssohns war seit längerem vorbereitet worden. Bereits die ­Kabinettsumbildung im April kam einer Entmachtung von Prinz Mohammed bin Nayef nahe: Ein neues Sicherheitszentrum wurde installiert und damit eine Kernkompetenz des Innenministeriums ausgehöhlt. Zugleich berief der König Generalmajor Ahmad Asiri zum stellvertretenden Geheimdienstchef, dem wichtigsten Berater seines Sohnes.

Direkter Draht zu Trump

Mohammed bin Nayef hatte sich als Kämpfer gegen al-Qaida und später die Terrormiliz Islamischer Staat einen Namen gemacht. Er wusste nur zu gut um die Gefahr, die von ihnen auf das Haus Saud ausgeht, eine der letzten absoluten Monarchien der Welt. 2009 hatte sich ein Attentäter aus den Reihen von al-Qaida in sein Privathaus eingeschlichen, angeblich um sich zu stellen. Als der Prinz ihn begrüsste, zündete er eine Bombe. Mohammed bin Nayef galt auch als wichtigster Kontaktmann der Amerikaner in Riad. Nun aber hat Mohammed bin Salman bei seinem Besuch im Weissen Haus im März einen direkten Draht zu Präsident Donald Trump geknüpft. Sein jüngerer Bruder, der Kampfpilot Khalid bin Salman, wurde zum Botschafter in Washington ernannt. Und der neue Innenminister, Prinz Abdul Aziz bin Saud bin Nayef, wird ihm ergeben sein.

Mohammed bin Salman steigt zum stellvertretenden Regierungschef auf und behält seine bisherigen Ämter. Als Verteidigungsminister ist er massgeblich verantwortlich für die Isolierung Katars, auch gibt er den harten Kurs gegenüber dem Iran vor. Saudiarabien mit den heiligen Stätten von Mekka und Medina sei das primäre Ziel des schiitischen Rivalen jenseits des Golfs, sagte er. Man werde nicht warten, bis die Schlacht ins Königreich komme, sondern werde sie in den Iran tragen.

Die iranische Führung hat im Gegenzug Saudiarabien für den Doppelanschlag der IS-Terrormiliz Anfang Juni mit 18 Toten verantwortlich gemacht und mit Vergeltung gedroht. Eskalationspotenzial hat ein Zwischenfall vom vergangenen Freitag: Nach saudischer Darstellung hatten drei Boote der iranischen Revolutionsgarden versucht, ein Ölfeld vor der saudischen Ostküste anzugreifen; drei iranische Soldaten seien verhaftet und ein Boot aufgebracht worden. Beladen gewesen sei es mit Waffen und Sprengstoff. Der Iran hatte dagegen behauptet, zwei Fischerboote seien wegen der rauen See versehentlich in saudische Hoheitsgewässer geraten. Die saudische Küstenwache habe auf sie geschossen und einen Fischer getötet.

Im Konflikt mit Katar gerät Riad indes unter Druck: Die Sprecherin des US-Aussenministeriums rüffelte, man sei «perplex», dass Saudiarabien und die Vereinigten Arabischen Emirate «weder der Öffentlichkeit noch den Katarern» mitgeteilt hätten, was sie ihnen vorwerfen. Mit jedem Tag stelle sich mehr die Frage, ob es wie behauptet um Terrorunterstützung gehe oder «vielmehr um lange schwelende Meinungsverschiedenheiten zwischen den Golfstaaten». Katar versucht sich seit Mitte der 90er-Jahre mit einer eigenständigen, oft rücksichtslosen Aussenpolitik dem Einfluss seines grossen Nachbarn zu entziehen.

Das Embargo gegen das Emirat nehmen Diplomaten in der Region als jüngsten Beleg für den Einfluss, den der Kronprinz von Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed (56), als eine Art Mentor auf den saudischen Prinzen hat. MbS und MbZ gelten als das neue Führungsduo am Golf, ambitioniert, entschlossen, skrupellos wo nötig. Die beiden verbindet die Ablehnung des politischen Islam der Muslimbrüder und gewisser ultrakonservativer gesellschaftspolitischer Ansichten der mächtigen Salafisten. Auch Mohammed bin Salmans mutiger, aber umstrittener Plan zum Umbau der saudischen Wirtschaft gemahne an das emiratische Vorbild, heisst es. Stand bislang die Frage im Raum, ob diese Agenda bei einem Thronwechsel rückgängig gemacht werde, sei jetzt klar, dass Mohammed bin Salman freie Hand hat.

Mohammed bin Salman

Lieblingssohn und Volksunterhalter

In einer systematisch vorbereiteten Entscheidung wurde Mohammed bin Salman (31) von seinem Vater, König Salman, zum Kronprinzen befördert. Damit schafft er Klarheit über die Machtverhältnisse in Riad. Überraschend kommt lediglich der Zeitpunkt inmitten des Fastenmonats Ramadan, inmitten politischer Krisen. Der König traf sie offenbar auch, um seinen meist nur bei den Initialen MbS genannten Lieblingssohn gegen lauter werdende interne Kritik zu stärken, die der Kriegsführung im Jemen gilt, der Konfrontation mit Katar und den bei den Staatsbediensteten unpopulären wirtschaftspolitischen Reformen.

Mohammed ist in zweieinhalb Jahren vom weithin unbekannten Prinzen zu einer Machtfülle aufgestiegen, die jene früherer Könige übersteigt. Er wurde nun zum Vizepremier ernannt und behält seine bisherigen Ämter bei. Als Verteidigungsminister ist er der massgebliche Architekt der von westlichen Geheimdiensten als «impulsive Interventionspolitik» charakterisierten neuen Aussenpolitik. Die von ihm verantwortete Intervention im Jemen hat Milliarden Dollar gekostet, aber nach zwei Jahren ihr Ziel nicht erreicht, die international anerkannte Regierung zurück an die Macht zu bringen und das Nachbarland zu befrieden.

Anders als viele Prinzen hat Mohammed nicht in den USA studiert, sondern ist als Jurist an der König-Saud-Universität in Riad ausgebildet worden. In Washington aber hat er sich einen guten Draht zu Präsident Donald Trump auf­gebaut, mit dem er sich einig weiss in seiner Haltung zum Iran. Beide sehen in der schiitischen Vormacht den Unruhestifter in der Region. Europäische Diplomaten warnen schon vor einer «Iran-Paranoia».

Sittenpolizei entmachtet

Bei seinem Treffen mit Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat sich der Prinz in Jeans als Vertreter der jungen Generation präsentiert. Die Hälfte aller Saudis sind unter 30, und erstmals haben sie das Gefühl, dass jemand im Königshaus ihre Lebenswelt versteht, die von Smartphones und sozialen Medien geprägt ist. Er ist verheiratet und Vater von vier Kindern, gilt als religiös, legt sich aber wie niemand zuvor mit den ultrakonservativen Klerikern an: Er hat die Sittenpolizei entmachtet. Das rechnen ihm junge Saudis hoch an, die nicht das Ende der Monarchie herbeisehnen, aber grössere Freiheiten im Alltag. MbS hat eine Unterhaltungsbehörde eingeführt, es gibt nach 30 Jahren wieder Konzerte im Königreich, bald vielleicht gar Kinos.

Sein grösstes Projekt aber, erzwungen durch niedrige Ölpreise und eine drohende Pleite des Landes, ist der Umbau der Ölmonarchie: Er will Saudiarabien unabhängig machen von Petrodollars, eine wettbewerbsfähige Wirtschaft anstelle des Rentierstaates. Den Staatsdienern, 70 Prozent der arbeitenden Saudis, hat er die Zulagen gestrichen – was sein Vater jüngst wieder kassierte. Aber nur wenn MbS seinen Reformplan durchsetzen kann, genannt Vision 2030, kann er auf jahrzehntelange Regentschaft hoffen.

