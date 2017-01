Heute wurde Donald Trump zum mächtigsten Mann der Welt. In Washington legte er seinen Amtseid ab und hielt seine Antrittsrede als der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Die Machtübergabe an den Populisten löst heftige Reaktionen aus – auch in den sozialen Medien.

Typisch Internet: Für Witze sorgte zunächst ein Detail, Trumps zu lange Krawatte. «Ich dachte, Trump wisse mindestens, wie man eine Krawatte bindet. Ich lag wohl falsch», meint ein Journalist aus New York dazu.

OMG, wer hat Präsident Trump die Krawatte gebunden? pic.twitter.com/CmQBasju0N — Michael Renner (@dd0ul) January 20, 2017

One thing I thought Donald Trump must know how to do is tie a tie. I was wrong (???? by @alexwongcw) pic.twitter.com/AgO1yvXHg3 — Darren Rovell (@darrenrovell) January 20, 2017

Trumps Krawatten sind übrigens regelmässig zu lang. Verschiedene US-Medien haben bereits während des Wahlkampfs darauf hingewiesen. «Wir können nicht länger schweigen», meinte etwa «Business Insider» im August und erklärte Trump die korrekte Länge einer Krawatte: «Die Spitze der Krawatte sollte den Gürtel berühren.»

Aber auch bei der Vereidigung war Trumps Krawatte wieder deutlich länger. Da ging es nicht lange, bis jemand zu Photoshop griff...

Trump-Gegner tragen ihre Witze unter dem Hashtag #Trumpocalypse zusammen. «Vergesst nicht heute Abend eure Uhren 300 Jahre zurückzustellen», meint da zum Beispiel eine Benutzerin.

Viele Kommentare drehen sich generell um die tiefe Beliebtheitswerte Trumps, die Welten hinter denen seiner jüngsten Vorgänger sind. Ein Engländer vergleicht zum Beispiel die Bilder der Zuschauer auf der Nationalpromenade (National Mall) bei den Vereidigungen Trumps und Obamas (2009).

Obama Inauguration vs Trump Inauguration pic.twitter.com/GPqbQnQ2l9 — Shafeeq Younus (@Y2SHAF) January 20, 2017

Das Gleiche ist auch dem Nachrichtenportal vox.com aufgefallen. Trump habe zuvor geprahlt, er erwarte bei seiner Vereidigung eine «unglaubliche, vielleicht sogar rekordbrechende Teilnehmerzahl».

Trotzdem rechneten die Organisatoren bereits vor den Feierlichkeiten mit bloss 800'000 Zuschauern, wie «Politico» berichtete. Wie viele Personen tatsächlich anreisten ist noch unklar. Zum Vergleich: 800'000 Zuschauer wären weniger als die Hälfte als bei Obamas erster Vereidigung, als 1,8 Millionen Menschen zur Vereidigung kamen.

Aerial images reveal a stark difference in crowd size at Trump's #inauguration versus Obama's in 2009. pic.twitter.com/asyPecPlvv — Vox (@voxdotcom) January 20, 2017

Im aktuellen Umfragedurchschnitt von «Real Clear Politics» kam Trump bloss 41,1 Prozent Zustimmung. Dennoch ruhen auf dem 70-Jährigen glühende Hoffnungen seiner Millionen Wähler.

Diese Wähler unterstützen denn auch den Präsidenten in den sozialen Medien. Ein Anhängerin meint, sie sei von Trumps Ansprache zu Tränen gerührt worden. «Ich wollte nicht, dass seine Rede aufhört!», schreibt sie pathetisch.

I was moved and even had a tear listening to Trump. I didn't want his speech to end. He can and will #MAGA — Proud Conservative (@LynnKuennen) January 20, 2017

Etwas aggressiver kommentiert ein männlicher Anhänger die ersten Amtshandlungen des Präsidenten. «Trump hat sofort mit der Arbeit begonnen und macht bereits Obamas Bullshit rückgängig», kommentiert er.

Trump went right to work. Already signing executive orders and repealing Obama's bs???? — hausboss™ (@trevorclark53) January 20, 2017

Trump unterzeichnete just nach der Rede eine Massnahme, die den Weg für seinen gewünschten Verteidigungsminister James Mattis freimacht. Ein Gesetz verbietet es früheren Mitgliedern des Militärs, in den sieben Jahren nach ihrem Ausscheiden aus dem Dienst das Amt des Verteidigungsministers zu bekleiden. Der Schritt sieht eine einmalige Ausnahme für Mattis vor.

Singender Trump

In die Nacht wurde derweil eine Aufnahme vom gestrigen Willkommenskonzert auf Twitter herumgereicht. Auf die Aufforderung «Sing it!» des Frontsängers Lee Greenwood, steigt Trump mit sein und singt: «Gott bless the USA!» (Gott segne die USA)

When you're pretending to know the lyrics pic.twitter.com/AquKIfeJs5 — Dorsey Shaw (@dorseyshaw) January 19, 2017

Der Präsident selbst war auch wie gewohnt auf Twitter aktiv und verbreitete einzelne Sätze seiner Rede. Stilgerecht meint der Populist: «Der 20. Januar 2017 wird als der Tag in die Geschichte eingehen, als das Volk wieder zum Herrscher dieser Nation wurde.»

January 20th 2017, will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2017

(mch/sda)