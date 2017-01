Wenn Donald J. Trump am Freitag als 45. Präsident in der Geschichte der USA vereidigt wird, werden mindestens 42 demokratische Kongressabgeordnete nicht dabei sein. Via verschiedene Kanäle verkündeten die Gesetzgeber ihren Boykott gegenüber dem gewählten Präsidenten.

Der möglicherweise prominenteste Abwesende ist John Lewis. Der Bürgerrechtler aus Georgia sieht in Trump wegen der angeblichen Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf keinen legitimen Präsidenten. Eine Anschuldigung, die der angehende Präsident nicht einfach so auf sich sitzen lassen konnte. Via Twitter holte er zum Gegenschlag aus: «Lewis redet nur, handelt aber nicht. Währenddessen bricht sein Bezirk auseinander.»

Sofort brandete eine Welle der Solidarität für Lewis auf, der in den 60er-Jahren eine Schlüsselrolle bei der Beendigung der Rassentrennung in den USA spielte. Die Abgeordnete Yvette Clark beispielsweise twitterte: «Ich werde nicht an der Vereidigung teilnehmen. Wenn du John Lewis beleidigst, beleidigst du Amerika.»

I will NOT attend the inauguration of @realDonaldTrump. When you insult @repjohnlewis, you insult America. — Yvette D. Clarke (@RepYvetteClarke) January 14, 2017

Und Ted Lieu stellte sich die Frage: «Stehe ich zu Donald Trump, oder stehe ich zu John Lewis?» Sie war schnell beantwortet: «Ich stehe zu John Lewis.» Auch der kalifornische Abgeordnete Mark Takano twitterte: «Nur reden, nicht handeln: Ich bin mit John Lewis und werde bei der Vereidigung nicht teilnehmen.»

Karen Bass, Repräsentantin unter anderem für Los Angeles, überliess die Entscheidung ihren Followern: «Denkt ihr, ich sollte bei der Vereidigung des gewählten Präsidenten Donald Trump dabei sein?» Bis Dienstagmorgen stimmten 84 Prozent der beinahe 10'000 Teilnehmer Nein.

Der New Yorker Abgeordnete Jerrold Nadler teilte mit, er werde nicht «untätig da sitzen, während Trump sein rechtswidriges Verhalten ohne Respekt vor dem Interesse des amerikanischen Volkes zur Schau stellt.» Zudem warf er dem designierten Präsidenten vor, die in der Verfassung verankerte Pressefreiheit untergraben zu wollen. Er wolle zudem keinem Mann applaudieren, der Frauen und Minderheiten beleidigt habe, ergänzte Nadler.

I want to hear directly from my constituents! Do you guys think I should attend the inauguration of President-elect Donald Trump? — Congressmember Bass (@RepKarenBass) January 15, 2017

Dass es sich beim Boykott nicht um einen Protest gegenüber der Wahl an sich handle, erklärte John Yarmouth. Der Abgeordnete aus Kentucky schrieb in seiner Stellungnahme: «Ich denke, das Büro des Präsidenten verdient unseren Respekt. Aber Respekt beginnt beim gewählten Präsidenten selber.»

Mehr als nur einen Seitenhieb an Trump und die mögliche Intervention Russlands hatte Steve Cohen aus Tennessee parat: «Ich würde liebend gerne bei der Vereidigung dabei sein. Dank euren Stimmen bin ich Mitglied des Kongresses, vielen Dank dafür. Ich schätze unsere Regierung, aber dieser Halbgewählte verdient es nicht, Präsident der Vereinigten Staaten zu sein. Er hat weder die Charakteristiken noch die Werte gezeigt, die wir wertschätzen.» Der Hoffnung und dem Wandel, die mit dem Amtsantritt von Präsident Barack Obama vor acht Jahren verbunden worden seien, sei «Furcht und Entsetzen» gewichen, erklärte Cohen weiter. (fas)