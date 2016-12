USA weisen russische Geheimdienstagenten aus

US-Präsident Barack Obama hat wegen mutmasslicher russischer Cyberangriffe im amerikanischen Wahlkampf Sanktionen gegen Moskau verhängt. So müssten 35 mutmassliche Geheimdienstagenten die USA verlassen, ordnete Obama am Donnerstag an. Das US-Aussenministerium erklärte die Betreffenden, die offiziell als Diplomaten Russlands in Washington und San Francisco arbeiten, zu unerwünschten Personen, weil sie gegen ihren diplomatischen Status verstossen hätten. Sie und ihre Familien hätten 72 Stunden Zeit, die USA zu verlassen.

Obama ordnete zudem an, dass russische Staatsbürger keinen Zugang mehr zu zwei Anlagen in Maryland und New York haben, die der russischen Regierung gehören. Alle US-Bürger sollten durch die Aktionen Russlands alarmiert sein, sagte er und fügte hinzu: «Solche Aktivitäten haben Konsequenzen.»

Obama machte Ankündigung wahr

Die Cyberattacken könnten nur von den höchsten Ebenen der russischen Regierung angeordnet worden sein, sagte Obama. Er hatte den russischen Präsidenten Wladimir Putin schon vor zwei Wochen persönlich für Hackerangriffe in den USA verantwortlich gemacht und angekündigt, die USA würden zu einem «Zeitpunkt und an einem Ort unserer Wahl» Massnahmen gegen Russland ergreifen.

In den USA kursiert seit Monaten die CIA-Einschätzung, wonach der russische Geheimdienst hinter Hackerangriffen auf E-Mails der Parteiführung der US-Demokraten stecken könnte. Zudem gab es Cyberattacken auf E-Mails von John Podesta, den Wahlkampfmanager der später unterlegenen Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton. Dabei erbeutete Nachrichten landeten bei der Enthüllungsplattform Wikileaks.

Die Replik aus Moskau

Russland hat Vorwürfe der Obama-Regierung wiederholt zurückgewiesen, dass es mit Hackerangriffen versucht habe, die US-Präsidentenwahl zugunsten des russlandfreundlichen Republikaners Donald Trump zu beeinflussen. Die Regierung in Moskau kündigte bereits vor Obamas Anordnung Vergeltung an. «Wenn die USA neue feindliche Schritte unternehmen, werden sie eine Antwort erhalten», sagte die russische Aussenamtssprecherin Maria Sacharowa. «Das betrifft alle Aktionen gegen russische diplomatische Vertretungen in den Vereinigten Staaten, die sofort auf US-Diplomaten in Russland zurückschlagen werden.»

Trump, der sein Amt in gut drei Wochen antritt, hat die Hackervorwürfe als lächerlich zurückgewiesen. Fragen nach Sanktionen wich er aus. «Niemand weiss, was Sache ist», sagte er vor Obamas Ankündigung. Computer hätten «Leben sehr stark verkompliziert.» Allerdings gibt es auch unter vielen Republikanern im US-Kongress Unterstützung für eine harte Linie gegenüber Moskau.

(fal/sda)