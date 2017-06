Trumps völlig überforderter Anwalt

Jay Sekulow hat eine Mission. Ein für allemal will er Berichte aus der Welt schaffen, gegen seinen Mandanten werde ermittelt. Der ist schliesslich nicht irgendwer. Sondern Donald Trump, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika.

Vergangene Woche hatte die Washington Post berichtet, dass der Sonderermittler des Justizministeriums jetzt doch auch Donald Trump unter Beobachtung hat. Der Ex-FBI-Chef Robert Mueller gilt als absolut unbestechlicher und gewissenhafter Ermittler. Nachdem Trump den FBI-Chef James Comey Anfang Mai gefeuert hatte, wurden Mueller die Ermittlungen in der Russland-Affäre übertragen. Er soll herausfinden, ob und wie Russland Einfluss auf die US-Wahl 2016 genommen hat.

Im Visier der Ermittler waren von Beginn mehrere Mitglieder von Trumps Wahlkampf-Team. Trump hatte sich von Comey versichern lassen, dass er persönlich nicht unter Beobachtung stehe. Er hatte dies immer wieder öffentlich quasi als Beweis dafür angeführt, dass seine Weste sauber sei.

Bildstrecke - Sonderermittlung zur Russland-Affäre

Sonderermittler Mueller scheint davon nicht so überzeugt zu sein. Er soll vor allem wegen der Entlassung von Comey seine Augen auf Trump selbst gerichtet haben. Wenn der Präsident den Mann entlässt, der die Ermittlungen gegen Leute aus Trumps engstem Umfeld leitet, dann riecht das stark nach Behinderung der Justiz.

Erschwerend kommt hinzu, dass Trump im Februar bereits Comey aufgefordert haben soll, die Ermittlungen des FBI gegen Trumps Freund Michael Flynn fallen zu lassen. Flynn hatte am Tag vor dem Vier-Augen-Gespräch mit Comey zurücktreten müssen. Er hatte über seine Kontakte mit dem russischen Botschafter Sergej Kisljak nicht die volle Wahrheit gesagt. Trump bestreitet, Comey zu irgendetwas aufgefordert zu haben. Hier steht Aussage gegen Aussage.

Nach einem Tweet von Trump brauchen seine Anwälte eine Gegenstrategie

Jay Sekulow ist einer der Anwälte, die Trump jüngst angeheuert hat - mutmasslich, um vor solchen Ermittlungen gewappnet zu sein. Trump macht es seinen Anwälten nicht gerade leicht. Und das liegt vor allem an seinem Hang zur Selbstinszenierung in den sozialen Medien, auf Twitter etwa.

Am Freitag, einen Tag nach der Geschichte in der Washington Post, twittert Trump etwas, das seinen Anwälten einen Schock versetzt haben muss: «Gegen mich wird ermittelt», schreibt er da frank und frei. Weil er den FBI-Chef gefeuert habe. Und: Diese Ermittlungen gebe es jetzt nur wegen des Mannes, der ihm gesagt habe, er solle den FBI-Chef feuern. Er beendet den Tweet mit seinem beliebten «witch hunt», Hexenjagd.

I am being investigated for firing the FBI Director by the man who told me to fire the FBI Director! Witch Hunt