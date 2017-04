Lieber in Florida als im Weissen Haus

Sein Luxusdomizil in Florida ist für Donald Trump zu einem inoffiziellen zweiten Amtssitz geworden. Er selbst nennt Mar-a-Lago das «Südliche Weisse Haus». In der prunkvollen Anlage im «Sonnenschein-Staat» erholt sich der US-Präsident nicht nur vom Regierungsstress, sondern er erledigt dort auch höchste Amtsgeschäfte: So wird Trump dort am Donnerstag und Freitag den chinesischen Staatschef Xi Jinping zu Gast haben.

Harte Kost: Trump erwartet «sehr schwierige Gespräche». (Video: Tamedia/AFP)

Mar-a-Lago ist ein exklusiver Privatclub mit Privatstrand, Pool und Spa, mit Tennisplätzen und Golfanlagen sowie zwei Ballsälen. Wenn sich der Präsident dort aufhält, wohnt er mit seiner Familie in einem abgeschirmten Flügel. Der Immobilienmogul hatte die acht Hektaren grosse Anlage 1985 gekauft. 2005 zelebrierte er dort die Hochzeit mit seiner dritten Frau Melania.

Trump wird sich in dieser Woche bereits zum sechsten Mal seit seinem Amtsantritt im Januar in Mar-a-Lago aufhalten. Seine regelmässigen Fluchten in den Süden scheinen darauf hinzuweisen, dass er sich im Weissen Haus nicht so richtig zu Hause fühlt.

Trumps kleine Fluchten werden zu einer Belastung für den US-Steuerzahler.



In dem Anwesen in Palm Beach fühle sich Trump sichtlich wohler als in seinem offiziellen Amtssitz, sagten Präsidentenberater vor einigen Wochen dem Insider-Magazin «Politico». Der Präsident hat deshalb einen beträchtlichen Teil seiner Arbeit dorthin verlagert: So empfing er vor Xi bereits im Februar den japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe in dem Club.

Dass Trump damals inmitten von Beratern und Clubmitgliedern mit Abe auf der Restaurantterrasse palaverte, sorgte allerdings für einigen Wirbel. Die Regierung dementierte Berichte, der Präsident und sein Gast hätten in dem Trubel über einen nordkoreanischen Raketentest beratschlagt. Mit Xi wird sich Trump nun wohl in etwas diskreterer Form austauschen.

Ein Spottpreis von fünf Millionen Dollar

Mar-a-Lago gehörte ursprünglich der Lebensmittelunternehmerin Marjorie Merriweather Post, die zu ihren Lebzeiten eine der reichsten Frauen der Welt war. Sie liess die herrschaftliche Anlage in den 1920er-Jahren errichten. Der von ihr engagierte Wiener Architekt und Bühnenbildner Joseph Urban stattete das aus 118 Zimmern bestehende Haus mit einem protzigen Dekor aus Gold, seltenem Marmor, modelliertem Stein und alten portugiesischen Kacheln aus. Europäische Paläste dienten als Vorbild.

Nachdem Post 1973 verstarb, wurde Mar-a-Lago zum Eigentum der Regierung, die es laut ihrem Testament als Winterresidenz des Präsidenten nutzen sollte. Doch der Regierung waren die Instandhaltungskosten zu hoch, weshalb das Anwesen jahrelang ungenutzt blieb.

Trump erwarb die Anlage dann für einen relativen Spottpreis von fünf Millionen Dollar, zusätzlich bezahlte er drei Millionen für die Inneneinrichtung. Der Baulöwe investierte noch einmal kräftig in das Anwesen; so liess er einen in Blattgold getauchten Ballsaal bauen.

1995 machte Trump das Anwesen zu einem Privatclub. Die Mitgliedsgebühren stellten sicher, dass nur die Superreichen Zugang bekamen – nach seinem Wahlsieg verdoppelte Trump den Jahresbeitrag laut «New York Times» dann kurzerhand auf 200’000 Dollar. Die Mitglieder verschaffen sich dadurch das Privileg einer Nähe zum Präsidenten, wie sie in der Hauptstadt wesentlich schwerer herzustellen ist.

Trumps kleine Fluchten haben sich allerdings bereits zu einer grösseren Belastung für den US-Steuerzahler ausgewachsen, vor allem wegen der hohen Kosten für die Sicherheit. Allein seine ersten drei Trips nach Mar-a-Lago kosteten nach einer Berechnung der Zeitung «Washington Post» etwa zehn Millionen Dollar. Drei Abgeordnete der oppositionellen Demokraten aus dem Bundesstaat Florida forderten den Präsidenten deshalb kürzlich in einem Schreiben auf, seine Abstecher nach Mar-a-Lago aus seiner Privatschatulle zu bezahlen. (thu/AFP)