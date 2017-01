FBI-Chef wegen Intervention in US-Wahl auf dem Prüfstand

Streitkräfteausschuss des US-Senats für James Mattis als Pentagonchef

Ein Senatsausschuss hat erste Massnahmen gebilligt, damit der pensionierte General James Mattis US-Verteidigungsminister werden kann. Der von den Republikanern kontrollierte Streitkräfteausschuss stimmte am Donnerstag mit 24 zu drei für einen entsprechenden Gesetzesentwurf, nachdem der 66-Jährige angehört worden war. Die drei Demokraten Kirsten Gillibrand, Richard Blumenthal und Elizabeth Warren votierten dagegen.



Die Massnahme setzt ein Verbot ausser Kraft, das früheren Mitgliedern der US-Streitkräfte in den ersten sieben Jahren nach ihrem Ausscheiden aus dem Militärapparat untersagt, das Amt des Verteidigungsministers zu bekleiden. Mattis war 2013 als Viersternegeneral in Rente gegangen.



Auf dem Weg ins Pentagon muss Mattis nun noch weitere Hürden nehmen. Sowohl der gesamte Senat als auch das gesamte Repräsentantenhaus müssen den Entwurf billigen, bevor er an den Präsidenten geschickt wird.