Die Frau, die sich um Trumps Zahnpasta kümmert

Die Welt wird an diesem Freitag zum Kapitol in Washington schauen, auf dessen Stufen Donald Trump den Amtseid als neuer Präsident ablegen wird. Das ist eine feierliche, aber doch recht steife Zeremonie. Richtig geackert wird ein paar Blocks entfernt, im Weissen Haus, dem Amts- und Wohnsitz des US-Staatschefs. Noch am Vormittag leben dort die Obamas, am Nachmittag beziehen die Trumps das Gebäude. Dass der Auszug der alten Präsidentenfamilie ebenso glatt abläuft wie der Einzug der neuen, dafür muss Angella Reid sorgen.

Es gibt im Weissen Haus zwei Arten von Angestellten: politische Mitarbeiter des Präsidenten, die bei jedem Regierungswechsel ausgetauscht werden; und das Hauspersonal, das bleibt – mehr als 90 Köche, Zimmermädchen, Dienstboten, Gärtner, Hausmeister, Handwerker und Floristen, die sich vom Staatsbankett übers Bettenmachen bis zum undichten Fenster um alles kümmern, was im dienstlichen und persönlichen Alltag des Präsidenten erledigt werden muss. Über dieses kleine Heer an Serviceangestellten herrscht der «Chief Usher» des Weissen Hauses. Seit Oktober 2011 hat Angella Reid dieses Amt inne.

Wörtlich übersetzt ist ein «Usher» ein Platzanweiser, etwa im Kino oder in der Kirche. Reid freilich ist eher eine Art Haushofmeisterin des Präsidenten, sie ist dafür verantwortlich, dass der Betrieb in einem der berühmtesten Gebäude der Welt reibungslos funktioniert.

Gegen 10 Uhr trinkt Obama einen letzten Kaffee im Weissen Haus, bis 17 Uhr trifft Trump ein.

Reid ist die erste Frau auf diesem Posten. Die 57-Jährige wurde in Trinityville in Jamaika geboren, sie ging in Kingston zur Schule und wanderte später in die Vereinigten Staaten aus. Reid ist eine gelernte Hotelfachfrau, einen Teil ihrer Ausbildung absolvierte sie in München, laut offiziellem Lebenslauf spricht sie deshalb Deutsch. Reid hat für diverse grosse Hotels in den USA gearbeitet. Bevor sie das Amt im Weissen Haus übernahm, hatte sie das Ritz-Carlton in Arlington, Virginia, einer Nachbarstadt von Washington, geleitet.

Manche Abläufe im Weissen Haus ähneln sicher denen in einem exklusiven Hotel, andere sind dagegen völlig anders. Das gilt zum Beispiel für die Umzugsaktion am Freitag: Aus Sicherheitsgründen darf nur das vertrauenswürdige Stammpersonal des Weissen Hauses die Umzugskisten und Möbel der Präsidentenfamilien hinein- und hinaustragen. Dafür wird ausser den Köchen die gesamte Mannschaft eingespannt. Gleichzeitig werden alle Teppiche und Vorhänge gereinigt, Maler bessern Macken in den Wänden aus, Handwerker hängen gegebenenfalls die Bilder auf, die der neue Präsident in seinen Arbeits- und Wohnräumen sehen möchte, die Floristen stellen frische Blumen auf. Details sind wichtig – Donald Trump wird im Badezimmer seine gewohnte Zahnpasta vorfinden.

Die Zeit für all das ist knapp: Gegen 10 Uhr trinkt der scheidende Präsident einen letzten Kaffee im Weissen Haus, zwischen 15 und 17 Uhr trifft der neue ein. Welche Partei der Präsident vertritt, sollte den Chief Usher nicht kümmern – Angella Reid dient dem Amt, nicht der Person.

