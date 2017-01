Das schnellste Internet, die modernsten Computer – dem scheidenden US-Präsident Barack Obama war es wichtig, das Weisse Haus auf dem technisch höchsten Stand an seinen Nachfolger Donald Trump zu übergeben. Doch Trump hat noch ganz andere Kommunikationswege im Sinn: Boten, die sensible Nachrichten persönlich überbringen. «Wenn du etwas wirklich Wichtiges hast, schreib es auf und lasse es von einem Kurier überbringen, auf die altmodische Art», sagte Trump. «Denn kein Computer ist sicher.»

Abgesehen von seinem exzessiven Twitter-Gebrauch, setzt der gewählte Präsident der USA auf Kommunikationsmethoden aus eher vergangenen Tagen, um die Sicherheit der sensiblen Nachrichten zu gewährleisten. Computer hätten das Leben im Allgemeinen nur komplizierter gemacht, sagte Trump Journalisten, die ihn auf mutmassliche russische Hacker-Angriffe auf die US-Demokraten während des Wahlkampfes ansprachen.

Technik auch als Stolperstein

Trumps Technologie-Skepsis steht im starken Kontrast zu der Position des Präsidenten, den er am 20. Januar ersetzen wird. Obama, der das Amt mit relativ jungen 47 Jahren übernommen hatte, benutzte ein speziell ausgestattetes Smartphone, tauscht E-Mails mit Freunden und Angestellten aus und erhielt die täglichen Informationen zur Sicherheitslage auch schon mal auf seinem Tablet-Computer. Für das Weisse Haus schuf er die Stelle des technischen Leiters.

Allerdings machte die Technik Obama manchmal auch schwer zu schaffen: So funktionierte die Online-Anmeldung zur von Obama eingeführten Krankenversicherung nicht richtig und bescherte ihm viel Häme. Ausserdem enthüllte der ehemalige CIA-Mitarbeiter Edward Snowden geheime Informationen, die zeigten, dass die Obama-Regierung die Telefonate von Bürgern und Regierungschefs anderer Länder abhörte.

Die Vorliebe für Twitter

Der 70 Jahre alte Donald Trump benutzt hingegen selten Computer. Er arbeitet sich durch Stapel von Zeitungen und Magazinen, um die Nachrichten zu lesen. Er machte sich während des Wahlkampfes über das Vertrauen anderer Kandidaten auf Datenerhebungen und Technologie lustig und verliess sich mehr auf die Reaktion des Publikums bei seinen Auftritten.

Der künftige Präsidentensprecher Sean Spicer sagte, Trump werde auch in Zukunft Twitter und andere soziale Netzwerke nutzen, um in Kontakt mit den US-Amerikanern zu sein. «Ich denke, es macht die etablierten Medien verrückt, dass ihm über 45 Millionen Menschen in den sozialen Medien folgen», sagte Spicer.

Als Präsidentschaftskandidat hatte sich Donald Trump für eine Überholung der Sicherheitsstandards im Internet ausgesprochen – wie genau diese umgesetzte werden sollen, liess er bisher jedoch offen. Laut US-Geheimdiensten hatten russische Hacker während des Wahlkampfes die Parteiführung der Demokraten angegriffen.

Die Erinnerung an Osama bin Laden

Dass die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton während ihrer Zeit als Aussenministerin einen privaten Server zur Abwicklung ihrer dienstlichen Emails benutzt hatte, rückte Trump im Wahlkampf immer wieder in den Fokus.

Aber auch Trumps Boten-System garantiert keine totale Sicherheit. So konnte 2011 der damalige Al-Kaida-Chef Osama bin Laden unter anderem ausfindig gemacht werden, weil die Geheimdienste seine Nachrichtenüberbringer verfolgten – die sie zu seinem Versteck führten. (Tages-Anzeiger)