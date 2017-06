Das Ringen um Kohls Abschied

Für den verstorbenen Altbundeskanzler Helmut Kohl (CDU) wird es keinen Staatsakt in Deutschland geben. Auf Wunsch der Witwe des Verstorbenen werde es nach dem geplanten Europäischen Trauerakt lediglich ein «staatliches Trauerzeremoniell» in Deutschland geben, teilten das Bundespräsidialamt und das Bundesinnenministerium in Berlin mit.

Für diesen Umstand gibt es gemäss der «Süddeutschen Zeitung» zwei Erklärungen. Die eine besagt, dass Kohl für seine Trauerfeierlichkeiten eine europäische Komponente gewünscht habe. Die andere sieht späte Rache als Motiv. Mit einem Verzicht auf einen nationalen Staatsakt könne umgangen werden, dass zu Ehren des Verstorbenen Repräsentanten der Bundesrepublik das Wort ergreifen, von denen Kohl das nicht wollte. Gemäss «Bild» hat Kohls Entscheid gegen einen deutschen Staatsakt, damit zu tun, wie die rot-grüne Nachfolge-Regierung unter SPD-Kanzler Gerhard Schröder mit ihm umgegangen ist. Unter Schröder war der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) Kanzleramtschef.

Reden von Merkel und Clinton Der Europäische Trauerakt findet zum ersten Mal in der Geschichte der EU statt. Medienberichten zufolge wird Kohl vor seinem Begräbnis in Speyer am 1. Juli im Europaparlament in Strassburg geehrt. Als Redner sind Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker vorgesehen. Auch der ehemalige US-Präsident Bill Clinton und der frühere spanische Ministerpräsident Felipe González sollen dem Bericht zufolge sprechen. Beide waren politische Weggefährten Kohls.

Im Anschluss an den Europäischen Trauerakt wird am 1. Juli dann auch in Deutschland ein «staatliches Trauerzeremoniell» stattfinden, wie das Bundesinnenministerium erklärte. Nach einem Requiem im Dom von Speyer werde es ein militärisches Abschiedszeremoniell mit Ehrenformation geben. Begraben werden soll Kohl der «Bild»-Zeitung zufolge auf dem Alten Speyrer Friedhof. Kohl war am Freitag im Alter von 87 Jahren gestorben. Er gilt als Architekt der deutschen Einheit sowie des Zusammenwachsens Europas. (nlu/sda)