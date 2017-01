Wirtschaftsverbände setzen sich für Umfahrung in Aarwangen ein

Die geplante Umfahrung in Aarwangen sei «dringend und zwingend nötig», sagen die Wirtschaftsverbände einstimmig im Hinblick auf ein Referendum aus mehrheitlich rot-grünen und Umweltkreisen. Denn wie die Gegner des Verkehrsprojekts am Dienstag vermeldet haben, seien rund 11'500 Unterschriften gesammelt. Das sind rund 1500 mehr als nötig.

Noch müssen die Unterschriften zwar beglaubigt werden. Unter dem Lead des Wirtschaftsverbands Berner KMU ist aber bereits eine Kampagne angekündigt, mit der man sich für die Annahme des Projektierungskredits starkmachen will. Dies teilte die Organisation am Donnerstag mit. Die Verkehrssanierung im Oberaargau müsse realisiert werden, um die Aktivitäten der Unternehmen nicht nur zu erhalten, sondern langfristig zu steigern. Die Verkehrsengpässe verursachten täglich Staus, was zu Zeitverlusten und Lieferschwierigkeiten führe, schreibt Berner KMU weiter.

Das Berner Kantonsparlament sprach im vergangenen September Geld für die Projektierung von Verkehrslösungen im Emmental und Oberaargau. Die anvisierten Verkehrsprojekte werden mit rund einer halben Milliarde Franken veranschlagt. Vor allem die Umfahrung im Oberaargau ist aber umstritten: Offiziell wolle der Kanton mit den angestrebten Verkehrslösungen erreichen, dass der Verkehr nicht weiter zunehme. Doch der Bau der Umfahrungsstrasse werde genau das Gegenteil bewirken, befürchtet das Referendumskomitee. (gss/sda)